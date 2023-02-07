Республиканец Гетц потребовал прекратить США тратить "миллиарды долларов" на помощь Зеленскому Фото: REUTERS

Соединенные Штаты тратит десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам американской стороны. Такое мнение выразил во заседания палаты представителей конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц, сообщает Fox News.

- Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? ... Завтра президент (США Джо) Байден скажет нам, как много мы должны еще сделать для Киева, - сказал политик.

При этом он добавил, что Вашингтон нарушает собственные "красные линии", поставляя ВСУ все более мощное оружие.

Ранее республиканцы в США пообещали "усилить контроль" над поставками помощи в Украину в случае победы на выборах Конгресса. При этом, лидер Республиканцев Маккарти заявил, что нужно распределять субсидии США в наиболее важные для Украины статьи помощи.

А до этого сообщалось. что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы.