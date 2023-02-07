"Думали будут больше": глава Минобороны Германии вручил Резникову "первый" танк Leopard 2

Глава Минобороны Германии подарил коллеге из Украины Резникову мини-модель Leopard 2 и обещал поставить устаревшие Leopard 1 Фото: REUTERS

Пользователи Twitter пошутили над министром обороны Украины Алексеем Резниковым после опубликованной фотографию с игрушечным танком Leopard 2, которую ему подарил во время визита в Киев глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ (Олафу Шольцу), моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу", - пишет Резников в комментарии к фотографии.

В свою очередь некоторые пользователи Twitter оставили "остроумные комментарии" под постом Министра Украины.

"Я думал, они будут больше", - отметил подписчик.

"Это что-то новенькое! Немцы умеют хорошо повеселиться. И смешно и страшно", - написал второй комментатор.

"А что это такое? Танки для муравьев?" - пошутил другой пользователь.

В ходе встречи Писториус также подтвердил ранее анонсированные заявления немецких СМИ о поставках более ранних моделей танков Leopard 1A. К лету будет 20-25, к концу года - около 80, а в течение 2024 - свыше 100 единиц, пообещал министр.

Вместе с тем, министр ФРГ отметил, что 14 танков Leopard 2 для ВСУ – "это очередной вклад Германии в помощь Украине".

Напомним, 25 января 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия направит Украине 14 танков Leopard 2. Танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.