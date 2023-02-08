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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:21

"Пока одни долбили бетон, другие отпаивали малыша с крышки": В Турции спустя два дня спасли годовалого мальчика

В турецком Хатае спустя два дня спасатели нашли под завалами обезвоженного годовалого ребенка
София ГОНЧАРОВА
В Турции спустя два дня спасли годовалого мальчика

В Турции спустя два дня спасли годовалого мальчика

Фото: REUTERS

В турецком Хатае 8 февраля спасателям удалось спасти из-под завалов рухнувшего здания маленького ребенка.

Годовалого мальчика, который два дня провел без воды и еды, нашли прижатого бетонной плитой. Пока одни спасатели долбили бетон и расчищали обломки, их коллеги отпаивали малыша водой из крышки от бутылки. Об этом сообщает телеканал "360" в своем телеграм-канале.

Сейчас мальчика отправили в больницу. Как уточняет издание Haber Turk, ребенка по имени Мохаммед удалось найти спустя 44 часа после землетрясения.

Тем временем, глава МЧС Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку российских спасателей. Сейчас идет подготовка сотрудников ведомства к вылету в зону ЧС.

Согласно последним данным турецких властей, общее число погибших при землетрясении в стране возросло до 6234, а количество раненых превысило 37 тысяч человек.