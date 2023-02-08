Число жертв землетрясений в Турции достигло 6234 Фото: REUTERS

Число жертв от мощнейших землетрясений в Турции выросло до 6234, а пострадали 37 011 человек. Об этом сообщило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

«6 234 человека погибли и 37 011 граждан ранены на данный момент», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, и привело к разрушению во многих городах. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировали в центральной части Турции.

Во вторник, 7 февраля, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число обрушившихся зданий достигло 5 775, но отметил, что в результате поисково-спасательных смогли спасти восьми тысяч человек. При этом он заявил, что на данный момент погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы.

Президент Турции Редеп Тайп Эрдоган ранее говорил о том, что прогнозировать точное число пострадавших и погибших пока невозможно. Он объявил общенациональный траур до конца этой недели, 12 февраля.