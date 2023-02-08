Российские военные спасли мужчину, несколько суток пролежавшего под завалами в Алеппо Фото: Минобороны РФ

Российские военные помогают в ликвидации последствий мощного землетрясения в Сирии, помогая в том числе и жителям в разборе завалов. В ночь на среду, 8 февраля, в городе Алеппо военнослужащие ВС России спасли из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимости, без воды и еды.

Российские военные спасли мужчину, несколько суток пролежавшего под завалами в Алеппо Фото: Минобороны РФ

В ходе спасательных работ с привлечением российских военных было разобрано 27 завалов, а из-под завалов спасено 42 человек. Было также извлечено 57 тел погибших, а медицинская помощь оказана 194 чел.

Развернуты четыре донорских пунктах, Алеппо, Хама, Джебла, Стаму, где осуществляется забор донорской крови. Как сообщается, там было отобрано 126 доз крови.

Существует восемь пунктов выдачи гуманитарной помощи, где выдано свыше 11 тонн продуктов, а также предметов первой необходимости.

Российские военные спасли мужчину, несколько суток пролежавшего под завалами в Алеппо Фото: Минобороны РФ

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, и привело к многочисленным разрушению во многих городах, в том числе и в Сирии. Всего через несколько часов новое мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в центральной части Турции. По последним данным, число жертв в Сирии превысило 1 тысячу, в Турции погибло более 6 200 человек.