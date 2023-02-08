Премьер Британии Сунак намерен предложить Зеленскому дальнобойное вооружение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен предложить ему вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает канцелярия главы британского правительства.

«Премьер предложит Украине оружие более дальнего радиуса действия. Это подорвет способность России наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины», – говорится на сайте канцелярии.

Кроме того, Сунак намерен предложить Зеленскому помощь в обучении пилотов истребителей на случай поставок Киеву боевых самолетов НАТО, а также развертывание программы подготовки морских пехотинцев.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины встретится с британским лидером в среду, 8 февраля, в Лондоне.

Напомним, ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания отправит Украине 600 высокоточных ракет Brimstone. По его мнению, боевые действия на Украине будут продолжаться еще долго, поэтому члены НАТО должны планировать военную поддержку Киева на годы вперед.