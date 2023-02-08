Российские войска уничтожили цеха предприятия по модернизации беспилотников в Харькове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили в Харькове цеха предприятия, которое проводило модернизацию беспилотных летательных аппаратов, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах Авдеевки и Славянска Донецкой народной республики, а также три склада с боеприпасами и горючим в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье в ДНР.

Напомним, накануне ВС России уничтожили в ДНР четыре склада с боеприпасами украинских войск.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области.