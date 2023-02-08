Зеленский встретится с Макроном в Париже 8 февраля 2023 Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Париж проведет встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном в среду, 8 февраля, рассказали источники в Елисейском дворце.

По информации телеканала BFMTV, украинский президент полетит во Францию сразу после визита в Великобританию. О чем будут говорить Зеленский и Макрон, пока неизвестно.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины прибыл в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как уточнили в канцелярии британского премьера, политики обсудят поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.

Сунак намерен предложить Зеленскому помощь в обучении украинских военнослужащих, в том числе пилотов истребителей. Кроме того, глава британского правительства предложит украинскому лидеру вооружения более дальнего радиуса действия, "чтобы подорвать способность России наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины", заявили в пресс-службе Сунака.