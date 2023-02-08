Зеленский встретился с королем Британии Карлом III в Букингемском дворце Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленксий провел встречу с королем Великобритании Карлом III в ходе своего визита в Лондон в среду, 8 февраля.

Как передает телеканал Sky News, монарх принял украинского лидера в своей лондонской резиденции – Букингемском дворце. Подробности встречи не сообщаются.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины прибыл в среду, 8 февраля, в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как уточнили в канцелярии британского премьера, политики обсудили поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.

После этого украинский лидер выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем. У Зеленского также запланирована поездка в Париж, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.