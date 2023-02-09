Сноуден предложил вспомнить прошлые секретные операции США, причастность к которым они отрицали Фото: REUTERS

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден предложил вспомнить случаи, когда правительство Штатов проводило секретные операции, отрицая при этом свою причастность.

- Можете вспомнить исторические примеры секретных операций, за которые Белый дом нес ответственность, но категорически отрицал это? Помимо, разумеется, той небольшой шумихи с "массовой слежкой, - написал он в соцсети.

В частности, в своем посте в Твиттер он упомянул про спланированную американскими спецслужбами военную операцию в заливе Свиней в южной части Кубы в 1961 году, целью которой было свержение правительства. Тогда США отрицали свою причастность к этому событию.

Днем ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года. А до этого шведская прокуратура и служба безопасности сообщали, что произошедшие 26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря взрывы газопроводов стали результатом "грубой диверсии".