Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины 9 февраля 2023 года

Воздушная тревога объявлена в двух украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в двух регионах Украины в четверг, 9 февраля 2023 года. Об этом сообщается в онлайн-карте национального министерства цифровой трансформации.

Как следует из представленных данных, сирены завыли в Одесской и Николаевской областях в 11 часов по московскому времени. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.

Напомним, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.

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