Власти Украины намерены демонтировать еще около 300 памятников Фото: REUTERS

Власти Украины планируют демонтировать еще около 300 памятников, бюстов и мемориальных досок периода СССР. Об этом заявил директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Неборяк в эфире канала "Рада".

"У нас еще около 300 объектов. Это не только памятники, но и памятные доски, бюсты, мемориальные доски у нас в списках", - сообщил Неборяк в ходе сюжета о демонтаже объектов в Киеве.

Директор департамента отметил, что возникают трудности с ликвидацией памятников с "охраняемым статусом".

Тем не менее власти украинского Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому.

В качестве причины отметили, что в 2016 году после снятия с реестра государственных памятников местная власть решением сессии определила бюст как неотъемлемый элемент благоустройства площади Поля в городе.

Напомним, В Днепре в пятницу, 6 января, был демонтирован памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Скульптура российского ученого была снята с постамента при помощи специальной техники. Как сообщается, памятник перевезут на территорию одного из коммунальных предприятий.