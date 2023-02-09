Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч человек

Количество жертв землетрясения в Турции продолжает расти Фото: REUTERS

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 14 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 9 февраля 2023 года.

По его словам, количество погибших достигло 14 014, пострадавших - 63 794 человек.

"На данный момент число погибших составляет 14 014, раненых до 63 794 человек", - уточнил Эрдоган.

Напомним, землетрясение вызвано взаимным движением трех мощных литосферных плит. Столетиями они медленно "наползали" друг на друга и напряжение между ними накапливалось. Несмотря на то, что первый толчок был невероятно сильным, одним ударом дело не ограничилось – зафиксированы несколько афтершоков.

Как ранее писал сайт KP.RU, голландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что страшное землетрясение в Турции свидетельствует об изменениях в распределении напряжений по всему ближневосточному региону. По его словам, в результате сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.