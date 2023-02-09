Британия не планирует передавать истребители Украине в ближайшее время Фото: ru.wikipedia.org

Британия не планирует передавать истребители Украине в ближайшее время

Великобритания не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Как передает телеканал BBC, глава Минобороны Великобритании заявил, что «немедленной передачи британских истребителей Украине не будет». По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем, выразив надежду, что он станет символом новой коалиции по передаче Киеву истребителей.

Позже один из членов правительства Великобритании крайне резко и эмоционально отреагировал на просьбу Зеленского поставить истребители Украине, заявив, что «у нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить»