Хандельсблат: Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard

Стало известно, сколько танков "Леопард" Украина может получить из промышленных запасов ФРГ. Фото: REUTERS

ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов германской промышленности. Об этом пишет в субботу 4 февраля издание Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о компаниях Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau, которые могут отремонтировать и передать Киеву большую часть танков, которыми они располагают.

«Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов», - пишет Handelsblatt.

Напомним, в конце января прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

После этого германские СМИ писали, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

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