Врачи до сих пор не могут стабилизировать состояние Романа Костомарова из-за заражения крови Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Фигурист Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти, все страшные предположения о его состоянии здоровья, которые распространялись с момента его госпитализации подтвердились. Об этом сайту KP.RU рассказала его первый тренер Лидия Караваева.

"Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило... Почему так получилось, честно говоря, никто не знает. Почему он вообще в Коммунарке оказался", - сказала бывший тренер Костомарова.

По ее словам, у фигуриста держится температура: "ему то лучше, то хуже". Вместе с тем, она отметила, что теперь Костомарову грозит ампутация пальцев руки.

Напомним, 10 января 2023 года Костомарова доставили в больницу на Коммунарке с запущенной формой пневмонии. Всё это время сообщалось об ухудшающемся состоянии фигуриста: сепсис, гангрена, ампутация.

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