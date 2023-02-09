Роман Костомаров сам согласился на ампутацию стоп из-за угрозы летального исхода

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лично дал согласие на ампутацию стоп, поскольку существовала большая вероятность летального исхода. Об этом рассказал первый тренер фигуриста Лилия Караваева.

«Конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У моей свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», – сообщила она в интервью KP.RU.

По словам тренера, теперь Костомарову грозит ампутация пальцев рук. Как объяснила Караваева, некроз на руках начался у спортсмена вследствие нарушения кровоснабжения, которое врачи никак не могут привести в норму. Осложнения у олимпийского чемпиона начались из-за распространения инфекции по всему организму, сейчас врачи будут решать проблему с руками, добавила она.

Напомним,10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией. Затем ему хуже, и спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, насыщающего кровь кислородом. После небольшого улучшения у фигуриста начались сепсис, некроз и гангрена ног, из-за которой ему потребовалась ампутация стоп.

Врач Зухра Павлова в беседе с KP.RU раскрыла причину болезни пережившего ампутацию стоп Костомарова.

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