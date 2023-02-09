Близкие Костомарова впервые назвали причину ампутации стоп фигуриста

Причиной ампутации ног у фигуриста Романа Костомарова были нарушенное кровоснабжение и инфекция Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Причиной ампутации ног у фигуриста Романа Костомарова были нарушенное кровоснабжение и инфекция. Об этом сообщила сайту KP.RU его первый тренер Лидия Караваева.

"Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют. Именно это, а не пневмония, сейчас основная проблема. Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму. Так что сейчас будут решать проблему с руками. Пока не знаю, чем там все закончится, я же не могу каждый день звонить. Но Тарасова сказала, что она каждый вечер созванивается с доктором", - поделилась Караваева.

По ее словам, немецкие врачи вызвались помочь в лечении Костомарова, однако, если бы можно было избежать ампутации, фигуриста отправили бы в Германию. Тем не менее, международная консультация продолжается.

Вместе с тем бывший тренер рассказала, что Костомаров сам дал добро на ампутацию.

"Иначе бы он умер... Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет", - добавила Караваева.

Напомним, ранее сайт KP.RU узнал у врача-хирурга, профессора Первого МГМУ им. Сеченова Андрея Шестакова, каким образом связаны были пневмония, сепсис, гангрена и ампутация в конечном итоге. Врач заявил, что это закономерная последовательность.

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