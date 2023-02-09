Глава Совета ЕС Мишель назвал законной конфискацию российских активов в десятом пакете санкций

ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель Фото: REUTERS

ЕС разрабатывает десятый пакет санкций, в рамках которого полагает справедливым и законным использовать российские активы для восстановления Украины. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите ЕС.

"ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль. 10-й пакет санкций разрабатывается, - заявил Мишель. - Что касается замороженных активов (России), это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины".

Напомним, ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Чиновник в Брюсселе уточнил, что есть определенные юридические обязательства, то режим санкций, а не конфискации. Он подчеркнул, что режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики.