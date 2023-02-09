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НовостиВ мире9 февраля 2023 14:41

Глава Совета ЕС Мишель назвал законной конфискацию российских активов в десятом пакете санкций

ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель
Владимир РОМАНЕНКО
ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель

ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель

Фото: REUTERS

ЕС разрабатывает десятый пакет санкций, в рамках которого полагает справедливым и законным использовать российские активы для восстановления Украины. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите ЕС.

"ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль. 10-й пакет санкций разрабатывается, - заявил Мишель. - Что касается замороженных активов (России), это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины".

Напомним, ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Чиновник в Брюсселе уточнил, что есть определенные юридические обязательства, то режим санкций, а не конфискации. Он подчеркнул, что режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики.