Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 17 674 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате землетрясений в Турции в списках погибших значатся уже 17 674 человека. Обновленные данные о количестве жертв опубликовали местные СМИ в четверг 9 февраля.

Также сообщается, что различные травмы получили 72 879 человек.

«Из-под завалов за последние сутки живыми удалось вызволить 121 человека», - сказал в эфире турецкого телевидения вице-президент страны Фуат Октай.

По словам турецкого вице-премьера, в ряде провинций уже завершены поисково-спасательные работы. Речь идет о провинциях Килис и Шанлыурфа, кроме того, идут к концу спасательные мероприятия в регионах Диярбакыр, Адана и Османие. В остальных пострадавших от землетрясения провинциях еще идут работы, в которых занято более 120 тысяч человек.

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Тем временем сейсмолог Доган Перинч заявил о возможности нового сильного землетрясения в Турции, которое может ударить по туристическому побережью.