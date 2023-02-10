Польский телеканал назвал Зеленского «президентом Великобритании»

Зеленского в Польше назвали президентом Великобритании. Фото: REUTERS

Польский телеканал перепутал должность президента Украины Владимира Зеленского и назвал его президентом Великобритании. Речь идет о телеканале TVP Info.

Во время трансляции речи Зеленского перед членами британского парламента в новостном выпуске в титрах под именем украинского президента появилась надпись «президент Великобритании».

На курьез обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который опубликовал скриншот эфира в Twitter.

«Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании», - прокомментировал ситуацию чиновник.

Напомним, Владимир Зеленский нанес визит в Великобританию в четверг 9 февраля.

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