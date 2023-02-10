Военная спецоперация на Украине 10 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 февраля 2023 года.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен расстрел боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдавшегося в плен российского военнослужащего.

Следственный комитет России начал расследование расстрела военными Вооруженных сил Украины троих человек, являющихся, предположительно, российскими военнопленными. Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинские военные расстреливают в упор из автоматов, как предполагается, троих российских военнопленных.

Расстрел российских военнопленных на Украине лежит на совести кураторов киевского режима с Запада, заявило Министерство иностранных дел РФ, комментируя видео с расправой над российскими военнослужащими.

Силовики установили главу группы украинских диверсантов, совершившей пять терактов в Бердянске. Организатором убийства заместителя мэра Бойко оказался разведчик Минобороны Украины Питюкин.

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины 9 февраля 2023 года. Сирены завыли в 11 часов по московскому времени.

В СК России заявили, что ВСУ отрубают кисти рук и головы иностранным наемникам с целью осложнить опознание их тел.

Российские системы ПВО сбили штурмовик ВСУ Су-25 в районе Херсона. Также поражены гаубица "МСТА-Б" и три крупнокалиберных миномета противника.

Российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. ВС России нанесли поражение подразделениям четрых бригад украинской армии.