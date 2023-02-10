В США заявили, что Путин изменил мир

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкль.

"Путин привел нас в многополярный мир", - написал Хинкль в сети микроблогов Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские журналисты считают, что США, КНР и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации фактически уже вовсю формируют новую многополярность

По их оценке, фактически США и "коллективный Запад" стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе Москву и Пекин. В то же время, Россия и Китай не смогли назвать друг друга очень близкими союзниками, несмотря на демонстрацию сближения, поскольку имеют не пересекающиеся интересы в конфликте в Соединенными Штатами и Европой, говорится в публикации.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что сотрудничество с ШОС, АСЕАН, БРИКС и Африканским союзом позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира.