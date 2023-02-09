Количество жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч Фото: REUTERS

В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 16 170 человек, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Османие.

«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 16 170 человек, 64 194 человек пострадали. Разрушено 6 444 здания», – рассказал турецкий лидер.

По словам политика, власти Турции рассчитывают восстановить все дома в течение года.

Напомним, несколько часов назад Эрдоган сообщал, что число погибших при землетрясении выросло в Турции до 14 014.

Землетрясение было вызвано взаимным движением трех мощных литосферных плит. Столетиями они медленно «наползали» друг на друга и напряжение между ними накапливалось. Несмото зафиксированы несколько афтершоков.

Сайт KP.RU рассказывал, как землетрясения в Турции и Сирии рушат дома и жизни простых людей.