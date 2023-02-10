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НовостиПолитика10 февраля 2023 6:14

В подконтрольной Украине части Запорожья сообщили о повреждении объектов энергетики

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в течение часа зафиксировано 17 ударов
Владимир РОМАНЕНКО
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в течение часа зафиксировано 17 ударов

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в течение часа зафиксировано 17 ударов

Фото: REUTERS

В подконтрольной Украине территории Запорожья повреждены объекты энергетической инфраструктуры после взрывов в 10 февраля 2023 года. Об этом сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

"Атаковали объекты энергетической инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Секретарь отметил, что в течение часа зафиксировано 17 ударов. По его словам, это наибольший показатель с февраля прошлого года.

Прежде сообщалось, что Вооруженные силы России в ходе наступательных действий в Запорожской области взяли под контроль девять населенных пунктов, которые ранее удерживали подразделения ВСУ. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что армия России захватили инициативу в Запорожской области и проводят разведку боем.