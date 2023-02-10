Пропавшие при землетрясении в турецком Хатае двое россиян найдены погибшими

В турецком Хатае МЧС обнаружили тела двух россиян -женщины и ребенка Фото: REUTERS

МЧС России сообщили, что были обнаружены тела двух россиян без признаков жизни в турецком Хатае. В ведомстве уточняют, что найдено тело женщины и ребенка, поиски остальных членов семьи продолжаются.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни", - сказал сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тыс. жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тыс. человек. О гибели 17,134 человек сообщило издание Anadolu в своем Twitter. Вместе с тем скончалось в результате землетрясения в Сирии 3162 человек.

Сегодня, 10 февраля 2023 года, в результате масштабного землетрясения в Турции скончалось 18 342 человек, при этом раненых зафиксировано 74 242. Об этом информирует управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).