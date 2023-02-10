Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Истребитель F-16 Фото: REUTERS

Киев запросил у Амстердама поставку американских истребителей F-16. Об этом сообщила журналистам министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей, - уточнила Оллонгрен. - Но эту просьбу нелегко выполнить".

По ее словам, прежде, чем ответить, Амстердам проконсультируется с союзниками и оценит возможные последствия решения передаче боевых самолетов Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не будет отправлять Украине истребители, если это может оказать влияние на безопасность королевства.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также отверг идею предоставления Украине истребителей, уточнив, что такой вопрос даже не возникает. Немецкий лидер посоветовал "не вступать в постоянное соревнование" по поставкам вооружений для Киева.