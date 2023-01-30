Шольц исключил поставки Украине истребителей из-за стремления не усугублять конфликт с Россией

Шольц исключил поставки истребителей Украине. Фото: REUTERS

Олаф Шольц отверг идею поставки Украине истребителей, уточнив, что такой вопрос даже не возникает. Об этом канцлер ФРГ сказал в интервью изданию Tagesspigel.

«Нет, вопрос об истребителях не стоит», - сказал Шольц в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Также канцлер посоветовал «не вступать в постоянное соревнование» по поставкам вооружений для Украины.

В то же время председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддержал идею отправки западных истребителей на Украину. По его словам, международное право не препятствует иностранным государствам поставлять Украине в числе прочего вооружения боевые самолеты.

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон склоняется к передаче Киеву американских истребителей F-16, однако окончательное решение еще не принято.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дальнобойные баллистические ракеты ATACM. Украинский лидер намерен приложить усилия, чтобы западные партнеры поставили Киеву это оружие.