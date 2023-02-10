"Укрэнерго" заявило о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры в ряде регионов

На Украине применяют аварийные отключения света из-за повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры Фото: REUTERS

Сразу в нескольких регионах Украины повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры, в связи с чем наблюдаются проблемы с электроэнергией. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"Есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в Восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Укрэнерго".

В компании добавили, что для стабилизации ситуации применяются превентивные меры, в том числе аварийные отключения света.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские журналисты и местные власти сообщили, что несколько взрывов прогремели в Киеве, Харькове, а также в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Кировградской областях 10 февраля 2023 года.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина испытывает острую нехватку советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.