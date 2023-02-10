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НовостиПолитика10 февраля 2023 9:18

Российские войска уничтожили подразделение ВСУ в районе Авдеевки в ДНР

РИА Новости: Российские войска уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой в ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили подразделение ВСУ в районе Авдеевки в ДНР

Российские войска уничтожили подразделение ВСУ в районе Авдеевки в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой народной республики.

По информации РИА Новости, группа украинских пехотинцев была направлена под Авдеевку в качестве подкрепления на позиции ВСУ. Разведка Вооруженных сил России зафиксировала их перемещение и передала координаты артиллеристам, которые в свою очередь обстреляли противника из пушек «Гиацинт» калибра 152 миллиметра, уточняется в сообщении.

Напомним, ранее ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Авдеевки и Славянска в ДНР, а также три склада с боеприпасами и горючим в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье ДНР.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, в каком месте может состояться генеральная битва спецоперации. По его мнению, российские силы будут и дальше продвигаться в направлении Артемовска. Он объяснил это тем, что данный населенный пункт служит важной точкой обороны Донбасса.