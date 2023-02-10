Лавров заявил, что Запад хочет расчленить Россию, но она выйдет из противостояния окрепшей

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны стремятся расчленить Россию, но она выйдет из противостояния окрепшей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"Они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить, но все громче и громче звучат их призывы к расчленению нашей Родины", - уточнил Лавров.

По словам дипломата, Российская Федерация намерена выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе, а не на придуманных для собственной выгоды правилах Запада.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что российские дипломаты сыграли важную роль в срыве планов Запада по изоляции РФ. Глава государства подчеркнул, что российские дипломаты продолжат работать для установления прочного многополярного мира, основанного на равенстве, взаимном уважении соблюдении норм международного права.

Напомним, американский журналист Джексон Хинкль выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным.