Спасатели обнаружили тело второго ребенка погибших в турецком Хатае россиян

Спасатели МЧС РФ обнаружили всю семью россиян под завалами дома в турецком Хатае Фото: REUTERS

Спасатели МЧС России отыскали под завалами тело второго ребенка из семьи россиян, которых обнаружили ранее в руинах дома в турецком Хатае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Хатае спасатели МЧС обнаружили второго ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Таким образом, спасатели обнаружили всю семью россиян под завалами одного дома в Хатае.

Напомним, тело еще одного гражданина России было найдено несколько часов назад в турецком Хатате при разборе завалов после землетрясения, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее МЧС России сообщило, что тела двух россиян без признаков жизни были обнаружены в турецком Хатае. В ведомстве уточняют, что были найдены тела женщины и ребенка, поиски остальных членов семьи продолжаются.