Спасатели нашли после землетрясения в турецком Хатае тело еще одного россиянина Фото: REUTERS

Тело еще одного гражданина России было найдено в турецком Хатате при разборе завалов после землетрясения, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее МЧС России сообщило, что тела двух россиян без признаков жизни были обнаружены в турецком Хатае. В ведомстве уточняют, что были найдены тела женщины и ребенка, поиски остальных членов семьи продолжаются.

Ранее турецкие спасатели в Хатае вытащили живыми из-под завалов женщину с шестимесячным ребенком.

Напомним, масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тысяч жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тысяч человек.