Российские войска отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, российские разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ ВСУ, которая пыталась безуспешно подойти на лодке к левобережью Днепра. Координаты места возможной высадки диверсантов были переданы командному пункту.

«Личный состав немедленно занял подготовленные позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ. В целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее разведчики третьего гвардейского батальона спецназначения ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины.

В начале января силовики задержали двух украинских диверсантов в Запорожской области.