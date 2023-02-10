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НовостиПолитика10 февраля 2023 11:56

Российские войска отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Диверсионная группа была уничтожена огнем из стрелковых орудий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Российские войска отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, российские разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ ВСУ, которая пыталась безуспешно подойти на лодке к левобережью Днепра. Координаты места возможной высадки диверсантов были переданы командному пункту.

«Личный состав немедленно занял подготовленные позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ. В целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее разведчики третьего гвардейского батальона спецназначения ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины.

В начале января силовики задержали двух украинских диверсантов в Запорожской области.