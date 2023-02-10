Maxar опубликовал спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции Фото: из открытых источников

Американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции. Об этом пишет РБК.

На кадрах видны повреждения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатая, руины домов в Антакье (Хатай) и развалины зернохранилищ в Кырыкхане и Нурдагы.

Maxar опубликовал спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции Фото: из открытых источников

Сегодня, сайт "КП" писал, что масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тыс. жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тыс. человек. О гибели 17,134 человек сообщило издание Anadolu в своем Twitter. Вместе с тем скончалось в результате землетрясения в Сирии 3162 человек.

Позднее спасатели МЧС России отыскали под завалами тело второго ребенка из семьи россиян, которых обнаружили ранее в руинах дома в турецком Хатае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Таким образом, спасатели обнаружили всю семью россиян под завалами одного дома в Хатае.