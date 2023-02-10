Землетрясение в Турции по числу погибших превзошло катастрофу 1939 года - давай так основной попробуем Фото: из открытых источников

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 18 991, а количество раненых увеличилось более чем до 75 тысяч. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав катастрофу самым разрушительным землетрясением после катастрофы 1939 года.

"По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погибли 18 тысяч 991 человек. Пострадавших - 75 тысяч 523", - заявил Эрдоган на брифинге.

Сегодня, 10 февраля, американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.

Ранее сайт "КП" писал, что масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тыс. жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тыс. человек. О гибели 17,134 человек сообщило издание Anadolu в своем Twitter. Вместе с тем скончалось в результате землетрясения в Сирии 3162 человек.