Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе России и Казахстана Фото: "КП" Архив

На границе России и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняется на сайте службы, эпицентр землетрясения находился в 928 километрах на северо-восток от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Тем временем число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 18 991 человек, а количество раненых увеличилось более чем до 75 тысяч. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, назвав катастрофу самым разрушительным землетрясением после катастрофы 1939 года. В Сирии в результате землетрясения погибли 3162 человек.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.

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