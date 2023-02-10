Ученый РАН Виноградов предупредил о росте числа землетрясений в ближайшие пять лет

В РАН предупредили о росте числа землетрясений в ближайшие пять лет Фото: REUTERS

В ближайшие пять лет в мире ожидает рост числа землетрясений, считает директор единой геофизической службы Российской академии наук, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Как объяснил ученый в беседе с РИА Новости, в последние четыре года сейсмическая активность была понижена, но «поскольку все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего». В этой связи вырастет и количество землетрясений, рассказал он.

Где конкретно может произойти самое сильное землетрясение, предугадать невозможно, отметил Виноградов. Вместе с тем он предупредил о вероятности подземных толчков в ближайшее время на таких российских территориях, как Камчатка, Курилы, Сахалин, Байкал, Алтайский край и Кавказ.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, на границе России и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Между тем число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 18 991 человек, а количество раненых увеличилось более чем до 75 тысяч.

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