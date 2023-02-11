Путин уверен, что показатели ВВП России за 2022 год превзойдут предварительные расчеты

Владимир Путин Фото: REUTERS

Показатели валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2022 год должны превзойти предварительные расчеты профильных ведомств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", - уточнил Путин.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд. Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Сейчас по уровню ВВП РФ опережает Италию, Бразилию и Южную Корею.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал, что сокращение валового внутреннего продукта России по итогам 2022 года составит 2,7%. По прогнозам ведомства, в 2023 году снижение ВВП продолжится. Силуанов заверил, что российская экономика окажется в "небольшом минусе".