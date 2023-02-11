Беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области Фото: REUTERS

Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, в Брянской области вновь сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Атаку отразили системы противовоздушной обороны.

Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели в Валуйском городской округе Белгородской области женщина погибла во время обстрела Вооруженными силами Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны РФ должно стать недопущение обстрела приграничных российских регионов.