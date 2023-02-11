В МИД Италии заявили, что Рим не против поставок британских истребителей Украине Фото: ru.wikipedia.org

Италия не будет возражать против поставок британских истребителей Украине, если они будут использоваться только в целях обороны, заявил заместитель Министерства иностранных дел страны Эдмондо Чириелли.

«Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию», – сказал замглавы итальянского МИД в интервью газете Il Messaggero.

Напомним, Великобритания не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители. Об заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. По его словам, поставка самолетов может занять несколько месяцев.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем, выразив надежду, что он станет символом новой коалиции по передаче Киеву истребителей.