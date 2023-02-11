В ВОЗ предсказали «вторичную катастрофу» после землетрясения в Турции Фото: REUTERS

После разрушительного землетрясения в Турции многие жители находятся на открытом воздухе в непригодных для жизни условиях, что может привести к новым многочисленным жертвам, заявил представитель департамента Всемирной организации здравоохранения по реагированию на инциденты Роберт Холден.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что многие выжившие испытывают серьезные проблемы с водой, электричеством, связью и другими необходимыми для жизни ресурсами. В этой связи, предупредил он, «существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа».

Как писал сайт KP.RU, количество жертв землетрясения в Турции, по официальным данным, превысило 20 тысяч человек, а пострадавших – 80 тысяч.

Ученый Российской академии наук Юрий Виноградов считает, что количество жертв землетрясения в Турции могло бы быть существенно меньше, если бы жители были подготовлены к нему и знали, как правильно себя вести при его первых признаках.