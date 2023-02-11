Медведев заявил, что западные политики ведут Европу к плачевному исходу

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные политики, поддерживая Украину, ведут население Европы к плачевному исходу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 11 февраля 2023 года.

По словам политика, две основные проблемы у европейцев проявляются уже сейчас.

"Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они ещё как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза РФ уверен, что вторая проблема для европейцев даже более болезненна. Это унижение, которое они теперь терпят не только от Соединенных Штатов, понукающих Европейским союзом, но и от таких молодых его участников, как Польша и страны Прибалтики.

"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно, - заключил Медведев. - Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света".

Напомним, Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку Киеву западного вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский журналист Питер Хитченс предупредил, что поставки Западом танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище. По его оценке, передача Киеву тяжелой бронетехники только затянет боевые действия на Украине, что является "актом величайшей глупости".

На этом фоне Хитченс призвал проводить разумную внешнюю политику с целью помочь сторонам конфликта достичь компромисса. Поставки танков Украине он сравнил с пожарами, которые устроены пожарными.