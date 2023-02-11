Три жителя Шебекино Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ

Один из снарядов ВСУ попал в остановочный павильон Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате обстрела пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших – мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, из-за ударов ВСУ есть разрушения в одном из корпусов промышленного предприятия. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон, также были повреждены три автомобиля.
Напомним, в субботу, 11 февраля, беспилотник атаковал в Белгородской области инфраструктурный объект.
Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели в Валуйском городской округе Белгородской области женщина погибла во время обстрела Вооруженными силами Украины.
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