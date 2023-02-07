Шойгу объявил об освобождении от ВСУ семи населенных пунктов Фото: Александр КОЦ

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 февраля 2023 года объявил об освобождении семи населенных пунктов от украинских войск. Речь идет об освобождении российскими силами от ВСУ Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового, Николаевки.

- В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка, - заявил он во время своего выступления на селекторном совещании.

Руководитель военного ведомства также добавил, что боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно.

Напомним, 9 января штаб ДНР сообщил, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска, а сегодня 11 января, врио главы ДНР Денис Пушилин сказал о том, что на фоне последних событий наступает переломный момент на пути к освобождению всей территории республики.