Spiegel: Бундесвер начнет обучать бойцов ВСУ управлению Leopard 2 на следующей неделе Фото: REUTERS

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) на следующей неделе планирует начать обучение украинских бойцов по управлению танками Leopard 2. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Уточняется, ВВС ФРГ уже доставили в Германию из Польши первые группы ВСУ для прохождения обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер, где украинцев учат правильном обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

2 февраля газета Financial Times писала, что служащие ВСУ начнут обучение по эксплуатации танков Leopard 2 на следующей неделе. Как информирует издание, обучение продлится шесть недель. Параллельно с этим в эшелонах власти идут активные обсуждения по доставке танков на линию боевого соприкосновения с Россией.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет обучать служащих ВСУ управлению танками Leopard 2 в ходе тренировочной миссии для военных Украины.