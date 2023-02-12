Возмущенные британцы обратились к Зеленскому и Сунаку после ответа России на поставку самолетов

Британцы обратились к Зеленскому и Сунаку после того, как в российском посольстве пообещали адекватный ответ Москвы на недружественные действия Лондона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британцы возмущены действиями своего премьер-министра Риши Сунака и требованиями украинского президента Владимира Зеленского, которые он озвучил во время своего недавнего визита в Лондон. Читатели Daily Mail оставили десятки комментариев под публикацией о том, что российское посольство в Великобритании заявило о неизбежности ответа Москвы на недружественные шаги Лондона, в том числе поставку Украине боевых самолетов.

«Ради бога, Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?», - задал вопрос британскому премьеру один из комментаторов.

«Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь?», -обратился другой к украинскому лидеру.

Читатели издания отметили, что Великобритания не имеет отношения к украинскому конфликту, а предоставление Киеву оружия несет определенные риски и посоветовали правительству обратить внимание на внутренние проблемы страны, в частности, зарплаты работников здравоохранения.

«Мы уже дали Украине достаточно», - резюмировал один из них.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем.

Британцы пообещали Зеленскому рассмотреть вопрос о поставке истребителей, но сколько, каких и когда – это осталось без ответа.

Тем временем председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что в случае необходимости участия в военных действиях вооруженные силы Великобритании смогут «продержаться всего пять дней».