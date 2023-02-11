FT: истощившая запасы Великобритания в случае военных действий продержится пять дней

В Великобритании заявили, что в случае военных действий вооруженные силы страны смогут продержаться только пять дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В случае необходимости участия в военных действиях британские вооруженные силы Великобритании смогут «продержаться всего пять дней». Об этом заявил председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд.

По данным депутата, в британской армии не хватает боеприпасов, в частности, ракет класса «земля-воздух» и противотанковых ракет из-за того, что Великобритания оказывала военную помощь Украине. Об этом Эллвуд сказал в интервью изданию Financial Times.

Ранее сообщалось, что пять стран мира заявили о намерении создать Фонд помощи Украине. Его учредителями стали Соединенные Штаты, Великобритания, Швеция, Швейцария и Канада.

В декабре 2022 года МИД Британии объявил о новом пакете военной помощи Украине на 50 миллионов фунтов. В него войдут 125 зенитных орудий и средства для противодействия беспилотникам.

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставку основных боевых танков Challenger 2 на Украину в марте 2023 года.

Военный аналитик из США считает, что западные танки не изменят ход украинского конфликта и не станут «волшебной палочкой» для Украины.