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НовостиПолитика12 февраля 2023 6:43

Российская армия зачистила украинские позиции в ДНР при помощи беспилотника

РИА Новости: российская армия зачистила украинские позиции в ДНР при помощи беспилотника
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российская армия зачистила украинские позиции в ДНР при помощи беспилотника

Российская армия зачистила украинские позиции в ДНР при помощи беспилотника

Фото: REUTERS

Бойцы первой Славянской бригады использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для того, чтобы зачистить позиции украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

Издание опубликовало видеоролик, на котором представлена работа оператора беспилотника. Оператор осматривает позиции, которые были оставлены Вооруженными силами Украины (ВСУ), а при обнаружении окопов и блиндажей сбрасывает снаряды для того, чтобы выявить или уничтожить противника.

Напомним, в минувший вторник, 7 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска закрепились на новых позициях в регионе, а незадолго до этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ заняли наиболее выгодные позиции в районе населенного пункта Северск, за который на данный момент идут бои в Донбассе.

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