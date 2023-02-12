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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 10:05

Два землетрясения зафиксировали в Грузии

Днем ранее в западной части страны произошло землетрясение магнитудой 4,3
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Два землетрясения зафиксировали в Грузии

Два землетрясения зафиксировали в Грузии

Фото: REUTERS

В Грузии в воскресенье, 12 февраля, зарегистрировали два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Днем ранее, в субботу, 11 февраля, в западной части Грузии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Это произошло вечером.

По данным Национального центра, в воскресенье, 12 февраля, толчки произошли в 12.07 по тбилисскому времени (11.07 мск). Эпицентром подземных толчков стало село Гоми недалеко от города Озургети. Магнитуда этих колебаний составила 4,4.

Второе землетрясение зарегистрировано в 12.21 по тбилисскому времени (11.21 мск) магнитудой 3,3. Эпицентром подземных толчков находился в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 6 февраля два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли Турции, где позже зафиксировали несколько землетрясений магнитудой до 5,1. Как сообщили сейсмологи, страна после мощных землетрясений будет еще некоторое время испытывать подземные толчки.

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