Два землетрясения зафиксировали в Грузии Фото: REUTERS

В Грузии в воскресенье, 12 февраля, зарегистрировали два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Днем ранее, в субботу, 11 февраля, в западной части Грузии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Это произошло вечером.

По данным Национального центра, в воскресенье, 12 февраля, толчки произошли в 12.07 по тбилисскому времени (11.07 мск). Эпицентром подземных толчков стало село Гоми недалеко от города Озургети. Магнитуда этих колебаний составила 4,4.

Второе землетрясение зарегистрировано в 12.21 по тбилисскому времени (11.21 мск) магнитудой 3,3. Эпицентром подземных толчков находился в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 6 февраля два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли Турции, где позже зафиксировали несколько землетрясений магнитудой до 5,1. Как сообщили сейсмологи, страна после мощных землетрясений будет еще некоторое время испытывать подземные толчки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты подсчитали, сколько стоит восстановить Турцию (подробнее)